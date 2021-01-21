Реал у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії ганебно поступився третьоліговому Алькояно (2:1). Дебютна гра голкіпера мадридців Андрія Луніна була оцінена дуже низькою оцінкою.

Український голкіпер Андрій Лунін вперше вийшов у стартовому складі Реала в офіційному матчі. Авторитетний портал SofaScore оцінив дії гравців провальному матчі мадридців.

Більше про матч Лунін з провалу дебютував за Реал, вилетівши з Кубка від третьолігової команди: відео

Оцінки гравців

Якщо брати склад Реала, то дебют Луніна експерти оцінили дуже низькою оцінкою – 6.5. Нижче лише у захисників Альваро Одріосоли та нападника Вінісіуса Жуніора – 6.3 та 6.4 відповідно.

За всі 120 хвилин воротар зробив один сейв, виграв три повітряні єдиноборства, віддав 21 з 22 передач (точність – 95%). У двох пропущених голах українець доволі не впевнено зіграв у своєму воротарському майданчику. А "вершкові" сенсаційно поступились третьоліговому Алькояно у другому додатковому таймі – 2:1. Мадридці ганебно вилетіли з Кубка Короля.

Схоже, довіра наставника мадридського клубу Зінедіна Зідана до Луніна дещо згасне після невдалого матчу. Цікаво, коли наступного разу українець займе місце у рамці воріт клубу з Мадрида.

До слова. Наступний матч Реал зіграє 23 січня у рамках 20 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.



Алькояно – Реал: оцінки гравців / Скриншот з SofaScore