Украинец переиграл чемпиона мира: Реал похвастался фантастическими сейвами Лунина – яркое видео

Перед началом нового сезона Реал потерял свой первый номер Тибо Куртуа. У бельгийского голкипера разрыв передней крестообразной связки левого колена, из-за чего он пропустит большую часть сезона.

Тибо Куртуа получил травму во время тренировочного процесса "сливочных". В игре бельгийского голкипера фанаты Реала увидят не быстрее, чем через 6-9 месяцев. Это очередной, возможно последний шанс Андрея Лунина от судьбы, чтобы качественно проявить себя в воротах Реала.

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Ждем подобных сейвов в официальных матчах

Правда, мадридский клуб уже объявил о аренду вратаря лондонского Челси Кэпи Аррисабалаги, составившего украинскому голкиперу солидную конкуренцию за место в воротах Реала.

Арендное соглашение Реала с Кепой рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Пока неизвестно, кто будет первым номером "сливочных", пока отсутствие Куртуа.

Лунин делает все от себя возможное, чтобы убедить Карло Анчелотти, что именно он должен играть в основе Реала, а не Кепа. Андрей не перестает увлекать нас своей работой во время тренировочного процесса мадридского клуба.

Реал показал очередное видео по тренировке, когда украинец вплотную парирует удары. Сначала он стал победителем с выхода лицом к лицу против немца Тони Крооса, уже потом справился с добиванием.

За что получил порцию аплодисментов от тренерского штаба и одноклубников.

Сейвы Лунина на тренировке Реала: смотрите видео

Напомним, что Лунин уже отстоял на ноль в матче 1-го тура Ла Лиги против Атлетик Бильбао, в котором Реал одержал уверенную победу 0:2. Андрей совершил один сейв, ведь хозяева смогли лишь на один удар в рамку ворот из семи нанесенных в сторону владений "сливочных".

Уже 19 августа Реал проведет свой второй матч на выезде в новом сезоне, в котором будет гостить на поле Альмерии. Интересно, кому Анчелотти доверит место в воротах "Королевского клуба" – Лунину или новичку команды Кепи?