Тібо Куртуа отримав травму під час тренувального процесу "вершкових". У грі бельгійського голкіпера фанати Реала побачать не швидше, як через 6-9 місяців. Це черговий, можливо, останній шанс Андрія Луніна від долі, аби якісно проявити себе у воротах Реала.

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Чекаємо на подібні сейви в офіційних матчах

Щоправда, мадридський клуб вже оголосив про оренду воротаря лондонського Челсі Кепи Аррісабалаги, який складе українському голкіперу солідну конкуренцію за місце у воротах Реала.

Орендна угода Реала з Кепою розрахована до кінця сезону-2023/2024.

Наразі невідомо, хто буде першим номером "вершкових", поки відсутність Куртуа.

Натомість Лунін робить усе від себе можливе, аби переконати Карло Анчелотті, що саме він повинен грати в основі Реала, а не Кепа. Андрій не перестає захоплювати нас своєю роботою під час тренувального процесу мадридського клубу.

Реал показав чергове відео із тренування, коли українець впритул парирує удари. Спершу він став переможцем із виходу віч-на-віч проти німця Тоні Крооса, вже потім впорався із добиванням.

За що отримав порцію оплесків від тренерського штабу та одноклубників.

Сейви Луніна на тренуванні Реала: дивіться відео

Нагадаємо, що Лунін вже відстояв на нуль у матчі 1-го туру Ла Ліги проти Атлетік Більбао, у якому Реал здобув впевнену перемогу 0:2. Андрій здійснив один сейв, адже господарі спромоглись лише на один удар у рамку воріт із семи завданих у сторону володінь "вершкових".

Вже 19 серпня Реал проведе свій другий поспіль матч на виїзді у новому сезоні, у якому гостюватиме на полі Альмерії. Цікаво, кому Анчелотті довірить місце у воротах "Королівського клубу" – Луніну чи новачку команди Кепі?

До слова. Через Луніна у Реалі був конфлікт. Анчелотті хотів оформити трансфер голкіпера та відпустити Андрія. Натомість президент клубу Флорентіно Перес вірить в українця та заявив, що влітку 2023-го не буде давати гроші на придбання нового воротаря. Що неабияк обурило головного тренера "вершкових". Але травма Куртуа змінила плани обох.