Летом 2023 года мадридский клуб подписал еще одну молодую звезду. Речь идет о 20-летнем Джуде Беллингеме из дортмундской Боруссии. В своем раннем возрасте футболист уже отличается очень убедительной игрой в футболке Реала. Джуд уже со старта показал свои лучшие качества и закрепил за собой место в первой 11-й.

Интересно узнать Был моей мечтой с детства, – Лунин признался, почему не покинул Реал, несмотря на отсутствие практики.

Лунин: Кажется, единственное место, где он не забивает – это тренировка

Беллингем стал великолепной заменой Кариму Бензему.

Андрей Лунин рассказал об игре своего одноклубника. Украинский голкипер не скрывает удивления от игры 20-летнего английского футболиста и называет его игроком с другой планеты. Украинец тот редкий случай, когда Джуд уходит с поля без забитых голов.

Джуд Беллингем – инопланетянин. Прибыть в лучший клуб мира в 20 лет, забивать в каждом матче, отдавать передачи, влиять на ход игры и счет... это все не от мира сего. На тренировках? Джуд не забивает мне, я отбиваю его ушибы. Кажется, единственное место, где он не забивает – это тренировка. Во время официальных игр вратари на это не способны,

– рассказал Лунин.

Напомним, что контракт Беллингема с Реалом рассчитан до конца июня 2029 года. Лунин, вероятно, проводит свой последний сезон в составе мадридского клуба, с которым у него заканчивается соглашение 30 июня 2024 года.

Джуд провел уже в футболке "сливочных" 10 матчей, в которых наколотил 10 голов и отдал 3 ассиста. Как видим, 20-летний футболист сборной Англии умеет не только забивать. Его трансферная стоимость оценивается в космические 150 миллионов евро.

Благодаря такому результативному трансферу Реал на старте сезона удерживает лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 24 очка в 9 турах.