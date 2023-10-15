Вероятно, текущий сезон-2023/2024 станет последним для Андрея Лунина в Реале. 30 июня 2024 у украинца истечет контракт с мадридским клубом, который не намерен предлагать украинцу новое соглашение. Против этого и главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, вообще не доверяющий голкиперу сборной Украины.

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Лунин: Были предложения от других клубов, но я с ними не общался

Даже после страшной травмы Тибо Куртуа, перед сезоном порвавшего "кресты", Анчелотти не доверил Лунину стабильное место в воротах команды. На старте чемпионата Андрей всего дважды выходил в составе Реала.

После чего клуб арендовал у Челси Кепу до конца этого сезона-2023/2024. Таким шагом в "Королевском клубе" показали, что Лунин не может рассчитывать на постоянную игровую практику.

Украинец снова в роли второго вратаря уже даже при отсутствии Куртуа. А если бельгиец вернется в строй еще до конца сезона, Лунин вообще получит роль третьего номера команды.

Сам Андрей рассказал, почему не уходит из Реала, хотя признался, что в конце прошлого сезона в его голову приходили мысли по смене клуба. Ведь та игровая практика, которую получает украинец, никак не устроит ни одного футболиста.

Но Реал был моей мечтой с детства, поэтому не хочется уходить. Но ты всегда хочешь играть, ты тренируешься, чтобы играть, ты хочешь испытать эмоции матчей. Посмотрим, сейчас я сосредоточен на тренировках. Были предложения от других клубов, но я с ними не общался, ничего серьезного не было,

– рассказал Лунин.

Андрей заверил, что делает все возможное, чтобы хорошо зарекомендовать себя перед тренерским штабом, но последнее слово все равно за Анчелотти. Украинский голкипер в надежде верит, что в течение сезона еще получит игровой тонус в футболке испанского гранда.

Мы с Кепой конкурируем, делаем одинаковую работу. Посмотрим, сезон долог. Мы соперничаем, но только на поле, вне поля все идеально между нами. Он новый игрок, как я несколько лет назад. Мы должны действовать как команда,

– ответил 24-летний голкипер.

Любопытно! С момента перехода в Реал Лунин провел всего 19 официальных матчей, в которых пропустил 20 голов и еще 5 раз оставил свои владения "на замке".

Реал после 9 туров лидирует в Ла Лиге, набрав 24 балла. А это на 2 очка больше, чем у второй Жироны, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбык.

Отметим, что Лунин из-за проблем в спине пропускает октябрьский цикл матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024. Его место в заявке занял голкипер Шахтера Дмитрий Резник.