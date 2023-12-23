О санкциях не слышали: Реал планирует подписать футболиста из российского Зенита

"Королевский клуб" может запятнать свою репутацию, если согласится на трансфер бразильца Роберта Ренана из чемпионата России. Как известно, главным спонсором Зенита является компания "Газпром".

Мадридский Реал надолго потерял своих двух основных центральных защитников: Эдера Милитао и Давида Алабу. Чтобы залатать "дыры" в обороне "сливочные" решили подписать бразильца Роберта Ренана из российского Зенита.

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Чем заинтересовал Реал бразилец из российского чемпионата

20-летний бразилец считается очень перспективным футболистом. Он воспитанник футбольной академии Коринтианса. Ренан является относительно недорогим футболистом, что очень привлекает Реал. По данным Transfermarkt, его цена составляет 9 миллионов евро

"Сливочные" планируют подписать Ренана на полноценной основе или взять в аренду с правом выкупа.

Однако помехой трансферу могут стать санкции, наложенные Европейским союзом на российские государственные компании. Как известно, Зенит принадлежит "Газпрому" – компании, которая является главным спонсором войны против Украины.

Согласно правилам, Реал может заплатить российскому клубу сумму, не превышающую 108 тысяч долларов.

Отметим, что, несмотря на санкции, отдельные испанские клубы продолжают сотрудничество с россиянами. Летом 2023 года Реал Сосьедад заплатил московскому Динамо за трансфер Арсена Захаряна 13 миллионов евро.

. Не так давно Роберт Ренан получил вызов в сборную Бразилии, но еще не дебютировал за "селесао". В чемпионате России он выступает с января 2023 года.