Мадридский Реал надолго потерял своих двух основных центральных защитников: Эдера Милитао и Давида Алабу. Чтобы залатать "дыры" в обороне "сливочные" решили подписать бразильца Роберта Ренана из российского Зенита.

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Чем заинтересовал Реал бразилец из российского чемпионата

20-летний бразилец считается очень перспективным футболистом. Он воспитанник футбольной академии Коринтианса. Ренан является относительно недорогим футболистом, что очень привлекает Реал. По данным Transfermarkt, его цена составляет 9 миллионов евро

"Сливочные" планируют подписать Ренана на полноценной основе или взять в аренду с правом выкупа.

Однако помехой трансферу могут стать санкции, наложенные Европейским союзом на российские государственные компании. Как известно, Зенит принадлежит "Газпрому" – компании, которая является главным спонсором войны против Украины.

Согласно правилам, Реал может заплатить российскому клубу сумму, не превышающую 108 тысяч долларов.

Отметим, что, несмотря на санкции, отдельные испанские клубы продолжают сотрудничество с россиянами. Летом 2023 года Реал Сосьедад заплатил московскому Динамо за трансфер Арсена Захаряна 13 миллионов евро.

К слову. Не так давно Роберт Ренан получил вызов в сборную Бразилии, но еще не дебютировал за "селесао". В чемпионате России он выступает с января 2023 года.