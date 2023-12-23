Мадридський Реал надовго втратив своїх двох основних центральних захисників: Едера Мілітао та Давіда Алаби. Щоб залатати "дірки" в обороні "вершкові" вирішили підписати бразильця Роберта Ренана з російського Зєніта.

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Чим зацікавив Реал бразилець з російського чемпіонату

20-річний бразилець вважається дуже перспективним футболістом. Він вихованець футбольної академії Корінтіанса. Ренан є відносно недорогим футболістом, а це дуже приваблює Реал. За даними Transfermarkt, його ціна становить 9 мільйонів євро.

"Вершкові" планують підписати Ренана на повноцінній основі, або взяти в оренду з правом викупу.

Проте на заваді трансферу можуть стати санкції, які накладені Європейським союзом на російські державні компанії. Як відомо, Зєніт належить "Газпрому" – компанії, яка є головним спонсором війни проти України.

Згідно з правилами, Реал може заплатити російському клубу суму, яка не перевищує 108 тисяч доларів.

Зазначимо, що попри санкції окремі іспанські клуби продовжують співпрацю с росіянами. Влітку 2023 року Реал Сосьєдад заплатив московському Динамо за трансфер Арсена Захаряна 13 мільйонів євро.

До слова. Нещодавно Роберт Ренан отримав виклик до збірної Бразилії, але ще не дебютував за "селесао". У чемпіонаті Росії він виступає з січня 2023 року.