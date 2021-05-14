Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:4

Голы: Фернандеш, 10 Рашфорд, 68 – Диогу, 34, Фирмино, 45+3, 47, Салах, 90

На первый гол во встрече пришлось ждать десять минут. Фернандеш внешней стороной стопы пробил в ворота Ливерпуля, но на пути стал Филлипс. Мяч от ноги защитника попал в сетку ворот Алиссона – 1:0.

Вот это да Голкипер Торино назвал одноклубников "дерьмом" после 7 голов от Милана

В одном из эпизодов на газоне в штрафной МЮ оказался защитник Филлипс. Судья указал на пенальти, но после просмотра видеоповтора отменил 11-метровый удар.

До перерыва гости сравняли счет на табло. Диогу пяткой эффектно и неожиданно для голкипера прошил сетку владений Хендерсона – 1:1.

На этом Ливерпуль не остановился и в компенсированное к тайму время вышел вперед в счете. Фирмино откликнулся на передачу со штрафного и ударом головой изменил цифры на табло – 1:2. Ливерпуль во второй части первой 45-минутки перевернул ход игры с ног на голову.

Сразу после отдыха команда Клоппа еще раз шокировала хозяев. Виновными в этом голе стали защитники МЮ, которые неудачно вышли из своей штрафной. Вратарь парировал удар Салаха, но мяч на добивании оказался в Фирмино, который оформил дубль – 1:3.

В середине второго тайма Рашфорд получил классную передачу от Кавани и использовал выход один на один с голкипером – 2:3.

На последней минуте матча Салах бежал в стремительную контратаку и установил окончательный счет встречи – 2:4.

МЮ с 70 очками продолжает оставаться на 2 месте. Лиеврпуль благодаря победе поднялся на 5 место, теперь в их активе 60 пунктов.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль видеообзор