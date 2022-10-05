Реал открывает счет в матче Лиги чемпионов против Шахтера: видео

5 октября 2022 , 22:50
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В среду, 5 октября, в Мадридский Реал принимает донецкий Шахтер в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. К сожалению, "горняки" уже уступают.

На 13-й минуте хозяева матча открыли счет. Рассеянность капитана украинской команды позволила соперникам открыть счет.

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Мяч перед штрафным Шахтера от Степаненко отскочил к Родриго, пробившему точно в угол.

Видео первого гола

На 28-й минуте "сливочные" удвоили свое преимущество. Галактикос разыграл скорую комбинацию, в итоге которой Винисиус отправил мяч в ворота "горняков".

Видео второго гола

 

Автор: Дарина Жданович