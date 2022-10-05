На 13-й хвилині господарі матчу відкрили рахунок. Неуважність капітана української команди дозволила суперникам відкрити рахунок.

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М'яч перед штрафним Шахтаря від Степаненка відскочив до Родріго, який пробив точно у кут.

Відео першого голу

На 28-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу. Галактикос розіграв швидку комбінацію, у підсумку якої Вінісіус відправив м'яч у ворота "гірників".

Відео другого голу