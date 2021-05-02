Реал – Осасуна 2:0

Голы: Милитао, 76, Каземиро, 80

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Первый острый момент в матче возник у ворот хозяев. Санчес получил передачу, которую сумел укротить почти у лицевой линии. Защитник решил навесить в штрафную, и мяч едва не упал за шиворот Куртура.

Реал сразу ответил случаем у Азара. Марсело классно навесил в штрафную на бельгийца, и тот нанес удар от газона. Голкипер Осасуны совершил сейв!

Буквально за мгновение выводит Реал вперед мог Милитао. Он пробил головой после навеса с правого фланга от Асенсио. Но вратарь гостей Эррера снова был на высоте.

На 29 минуте Милитао в очередной раз угрожал воротам гостей. Бланко с правого фланга сделал кросс в штрафную, но Милитао пробил по центру ворот.

После перерыва защитник Реала Милитао таки отличился. Защитник удачно сыграл во время углового и направил мяч в сетку ударом головой.

На 80 минуте Реал закрепил преимущество. Бензема прошел вдоль штрафной и отдал скрытый пас на Каземиро. Бразилец хотел обработать мяч, но после контакта с ним курьезно отправил в сетку.

За 4 тура до завершения чемпионата Реал находится на втором месте и проигрывает Атлетико 2 очка.

Реал – Осасуна видеообзор