Реал – Осасуна 2:0

Голи: Мілітао, 76, Каземіро, 80

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Перший гострий момент у матчі виник біля воріт господарі. Санчес отримав передачу, яку зумів приборкати майже біля лицьової лінії. Захисник вирішив навісити у штрафний і м'яч ледь не впав за комірець Куртура.

Реал відразу відповів нагодою в Азара. Марсело класно навісив у штрафний на бельгійця і той завдав удару від газону. Голкіпер Осасуни здійснив сейв!

Буквально за мить виводити Реал вперед міг Мілітао. Він пробив головою після навісу з правого флангу від Асенсіо. Але воротар гостей Еррера знову був на висоті.

На 29 хвилині Мілітао в чергове загрожував воротам гостей. Бланко з правого флангу зробив крос у штрафний, але Мілітао пробив по центру воріт.

Після перерви захисник Реала Мілітао таки відзначився. Оборонець вдало зіграв під час кутового та спрямував м'яч у сітку ударом головою.

На 80 хвилині Реал закріпив перевагу. Бензема пройшов уздовж штрафного і віддав прихований пас на Каземіро. Бразилець хотів обробити м'яч, але після контакту з ним курйозно відправив у сітку.

За 4 тури до завершення чемпіонату Реал перебуває на другому місці і програє Атлетіко 2 очки.

Реал – Осасуна відеоогляд