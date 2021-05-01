Матч чемпионата Испании между Валенсией и Барселоной начнется в 22:00.
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Валенсия – Барселона: где смотреть
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Перед матчем
- Барселона подходит к матчу в статусе фаворита противостояния. Однако подопечные Рональда Кумана завершили матч в прошлом туре против Гранады не с тем счетом, который бы хотели видеть на табло. Каталонцы неожиданно уступили хозяевам со счетом 2:1. Единственный гол за каталонский клуб забил Лионель Месси.
- Валенсия проваливает этот сезон – лишь 14 место среди 20 клубов. В их активе 36 очков. "Летучие мыши" в прошлом матче не смогли в большинстве переиграть Алавес – 1:1. Барселона же остается в борьбе за золотые медали Ла Лиги. Отставание от Атлетико, который идет лидером, составляет лишь 2 пункта.
- В Ла Лиге клубы провели 171 поединок. Здесь колоссальное преимущество на стороне Барселоны – 83 победы. Валенсия в 43 встречах праздновала успех. Еще 45 матчей завершались мировой.