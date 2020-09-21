20 сентября "Реал" сыграл против "Реал Сосьедада" во втором туре Ла Лиги. Команда Зидана неожиданно не смогла выйти победителем в этой встрече, сыграв в ничью.

Реал – Реал Сосьедад 0:0

Стоит увидеть: Лунин стал "жертвой" шедеврального гола Марсело ударом через себя: видео

Безголевое начало

Украинский голкипер Андрей Лунин остался на скамейке запасных "Реала". Команды активно начали поединок, футболисты гостей не стали отсиживаться в защите, также создавали опасные моменты, пишет 24 канал.

Бензема получил передачу на границе штрафной и пробил по центру ворот. Но удар оказался недостаточно сильным и Ремиро выдал легкий сэйв.

Жуниор попытался найти партнера по команде, отдав передачу низом из-за пределов штрафной, но один из защитников спокойно отвел угрозу.

Один из игроков команды "Реал Сосьедад" сыграл в штрафной рукой, но судья лишь дал знак продолжать игру. Но главный арбитр встречи сигнализировал, что хочет воспользоваться помощью системы VAR.

После видеоповтора рефери решил не менять свое решение и не назначать пенальти в ворота гостей.

Последний опасный момент в первой 45-минутке создали гости. Исаак получил точный пас низом в штрафной, укротил мяч и пробил в правую девятку – голкипер Куртуа сделал великолепный сейв и справился с этим ударом.

"Сухая" ничья

После передачи, которую исполнил Оярсабаль, Мугуруса удачно укротил мяч в штрафной площадке. Он неплохо пробил, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Опасно ответили "сливочные". Карвахаль нанес удар, который был направлен под перекладину, но Ремиро выдал чрезвычайный сейв, справившись с этой попыткой.

Активный Бензема принял передачу неподалеку от линии штрафной, прицелился и пробил. Мяч был направлен в центр ворот, но вратарь Ремиро снова сыграл внимательно и счет остался неизменным.

Наиболее заметным был немецкий полузащитник "Реал" Кроос, который раз за разом брал на себя игру и создавал острые атаки на ворота соперника.

Во втором тайме команды провели несколько замен, чтобы освежить игру, но новые футболисты не помогли изменить счет в матче.

Итоговый счет встречи – 0:0.

Реал – Реал Сосьедад видеообзор матча

Турнирная таблица Ла Лиги