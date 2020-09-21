20 вересня "Реал" зіграв проти "Реал Сосьєдада" у другому турі Ла Ліги. Команда Зідана несподівано не змогла вийти переможцем у цій зустрічі, зігравши у нічию.

Реал – Реал Сосьєдад 0:0

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Безгольовий початок

Український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві запасних "Реала". Команди активно розпочали поєдинок, футболісти гостей не стали відсиджуватись у захисті, також створювали небезпечні моменти, пише 24 канал.

Бензема отримав передачу на межі штрафного майданчика та пробив по центру воріт. Але удар виявився недостатньо сильним і Реміро видав легкий сейв.

Жуніор спробував знайти партнера по команді, віддавши передачу низом з-за меж штрафного майданчика, але один із захисників спокійно відвернув загрозу.

Один із гравців команди "Реал Сосьєдад" зіграв у штрафному майданчику рукою, але суддя лише дав знак продовжувати гру. Але головний арбітр зустрічі сигналізував, що хоче таки скористатись допомогою системи VAR.

Після відеоповтору рефері вирішив не змінювати своє рішення та не призначати пенальті у ворота гостей.

Останній небезпечний момент у першій 45-хвилинці створили гості. Ісак отримав точний пас низом у штрафному майданчику, приборкав м'яч і пробив у праву дев'ятку – голкіпер Куртуа зробив чудовий сейв та впорався із цим ударом.

"Суха" нічия

Після передачі, яку виконав Оярсабаль, Мугуруса вдало приборкав м'яч у штрафному майданчику. Він непогано пробив, але м'яч пролетів поруч із стійкою.

Небезпечно відповіли "вершкові". Карвахаль завдав удару, який був спрямований під поперечину, але Реміро видав надзвичайний сейв, впоравшись із цією спробою.

Активний Бензема прийняв передачу неподалік від лінії штрафного майданчика, прицілився та пробив. М'яч був спрямований в центр воріт, але воротар Реміро знову зіграв пильно і рахунок залишився незмінним.

Найбільш помітним був німецький півзахисник "Реал" Кроос, який раз по раз брав на себе гру та створював гострі атаки на ворота суперника.

У другому таймі команди провели декілька замін, щоб освіжити гру, але нові футболісти не допомогли змінити рахунок у матчі.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:0.

Реал – Реал Сосьєдад відеоогляд матчу

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