В среду,30 декабря, Реал сыграл на выезде с Эльче в рамках 16-го тура испанской Ла Лиги. Мадридцы неожиданно не смогли выйти победителями в этом противостоянии.

Эльче – Реал 1:1

Голы: Фидель, 52 (п) – Модрич, 20

Уже со стартовых минут работы вратарю Реала Куртуа хватало. Бельгиец несколько раз вытаскивал мяч из угла ворот после опасных ударов соперника. Первый острый момент мадридских гостей мог принести нужный результат. Марсело подключился к атаке, получив мяч мощно пробил слету – мяч от перекладины срикошетил на линии ворот и полетел не в сетку ворот. Защитник мог записать свою фамилию на табло, но фортуна была не на стороне бразильца, пишет 24 канал.

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На 20-й минуте был похожий момент, но на этот раз уже завершился голом. Асенсио проверил свою пушку с 30 метров – снова перекладина спасла Эльче. Но на добивании уже был Модрич, который сыграл на опережение и головой отправил мяч точно в девятку ворот – 0:1.

Команды при минимальном счете в пользу команды Зинедина Зидана ушли на перерыв. После отдыха хозяева были серьезно настроены на атаку. Однако игроки Реала решили им помочь сравнять счет. Карвахаль опрометчиво сыграл в своей штрафной – пенальти. К отметке подошел Фидель и хладнокровно выполнил 11-метровый удар. Куртуа угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча – 1:1.

Уже через несколько минут хозяева снова могли шокировать "сливочных". Но мяч после удара от Фернандеса просвистел рядом со стойкой.

Карвахаль мог реабилитироваться перед командой за фол в собственной штрафной. Защитник эффектно обработал передачу, обыграл защитника и пробил, но на пути хорошего удара стал вратарь.

Как команды не пытались забить и выйти вперед в счете, но не удалось. Результат соответствует равной игре – 1: 1.

После матча Реал не сумел приблизиться к Атлетико, который является лидером Ла Лиги. В активе "Королевского клуба" 33 очка. Эльче же располагается ближе ко дну таблицы – 15 место среди 20 команд. Они получили только 16 пунктов.

Эльче – Реал видеообзор