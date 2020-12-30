Украинский голкипер Реала Андрей Лунин не только сам успевает тренироваться и становиться лучшим, но и воспитывать будущих стражей ворот. Похоже, украинец подготовит себе достойную замену в будущем.

В перерыве между тренировками Андрей Лунин решил времени даром не терять и неожиданно для всех стал тренером для маленького мальчика, у которого в будущем есть все, чтобы стать основным стражем ворот Реала. Ролик из тренировки выложил сам голкипер сборной Украины на своей странице в инстаграм.

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Тренировка будущего чемпиона

На видео видно, как украинец разработал различные упражнения для будущего чемпиона. Тренировка была похожа на работу настоящего взрослого голкипера. Уже через 13 часов пост Лунина в соцсети собрал более 30 тысяч лайков и большое количество комментариев, в которых фанаты разбрасывались комплиментами в сторону Андрея.

Свои тренировки Лунин тоже проводит не менее эффектно. Его работу на тренировке нередко отмечает сам главный наставник "сливочных" Зинедин Зидан. Но шанса украинскому голкиперу почему-то не дает. Лунин уже третий сезон в составе "Королевского клуба", но так и не сыграл ни одного официального поединка.

Сначала страж ворот сборной Украины катался по арендам в испанских клубах, но своей игрой заслужил возвращение в Реал. С тех пор постоянно попадает в заявку команды, но место в рамке ворот занимает бельгийский конкурент Куртуа.

Следующий матч Реал сыграет уже в среду, 30 декабря, на выезде против Эльче. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30.