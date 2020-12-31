У середу,30 грудня, Реал зіграв на виїзді з Ельче у рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці несподівано не змогли вийти переможцями у цьому протистоянні.

Ельче – Реал 1:1

Голи: Фідель, 52 (п) – Модрич, 20

Вже зі стартових хвилин роботи воротарю Реала Куртуа вистачало. Бельгієць декілька разів витягував м'яч з кута воріт після небезпечних ударів суперника. Перший гострий момент мадридських гостей міг принести потрібний результат. Марсело підключився до атаки, отримавши м'яч потужно пробив зльоту – м'яч від перекладини зрикошетив на лінії воріт та полетів не у сітку воріт. Захисник міг записати своє прізвище на табло, але не фортуна була не на стороні бразильця, пише 24 канал.

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На 20-й хвилині був схожий момент, але цього разу вже завершився голом. Асенсіо перевірив свою гармату з 30 метрів – знову поперечина врятувала Ельче. Але на добиванні вже був Модрич, який зіграв на випередження та головою відправив м'яч точно у дев'ятку воріт – 0:1.

Команди за мінімального рахунку на користь команди Зінедіна Зідана пішли на перерву. Після відпочинку господарі були серйозно налаштовані на атаку. Однак гравці Реала вирішили їм допомогти зрівняти рахунок. Карвахаль необачно зіграв у своєму штрафному – пенальті. До позначки підійшов Фідель та холоднокровно виконав 11-метровий удар. Куртуа вгадав напрямок удару, але не зумів дотягнутись до м'яча – 1:1.

Вже за декілька хвилин господарі знову могли шокувати "вершкових". Але м'яч після удару від Фернандеса просвистів поруч зі стійкою.

Карвахаль міг реабілітуватись перед командою за фол у власному штрафному майданчику. Захисник ефектно обробив передачу, обіграв захисника та пробив, але на заваді хорошого удару став воротар.

Як команди не намагались забити та вийти вперед у рахунку, але не вдалось. Результат відповідає рівній грі – 1:1.

Після матчу Реал не зумів наблизитись до Атлетіко, який є лідером Ла Ліги. У активі "Королівського клубу" 33 очки. Ельче ж розташовується ближче до дна таблиці – 15 місце серед 20 команд. Вони здобули лише 16 пунктів.

Ельче – Реал відеоогляд