Вместо семи клубов ФИФА решила расширить количество участников до 32. При этом немало грандов отказываются принимать в нем участие по различным причинам.

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Финансовая награда не соответствует статусу клуба

Свою позицию относительно будущего турнира высказал главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти. Он заявил, что "сливочные" не будут участвовать в клубном чемпионате мира и назвал главную причину такого решения.

ФИФА может забыть. Футболисты и клубы не поедут на этот турнир. Один матч Реала стоит 20 миллионов евро, а они хотят дать нам эти деньги за весь турнир. Где плюсы? Мадридский Реал, как и другие клубы, откажется от приглашения,

– заявил Анчелотти.

Ранее сообщалось, что отказаться от участия в турнире из-за чрезмерного количества матчей в сезоне могут также клубы АПЛ – Манчестер Сити и Челси.

Справка. Следующий клубный чемпионат мира впервые пройдет в обновленном формате. Турнир должен состояться в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Европу на нем должны были представлять: Манчестер Сити, Челси, Реал, Атлетико, Бавария, Боруссия Дортмунд, Интер, Ювентус, ПСЖ, Бенфика, Порту и РБ Зальцбург.

Отметим, что Реал является рекордсменом по победам на клубном чемпионате мира. "Сливочные" 5 раз триумфовали на турнире и последний раз это произошло в 2022 году, когда мадридцы в финале одолели Аль-Хиляль (5:3).