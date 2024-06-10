Замість семи клубів ФІФА вирішила розширити кількість учасників до 32. При цьому чимало грандів відмовляються брати в ньому участь через різноманітні причини.

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Фінансова нагорода не відповідає статусу клубу

Свою позицію щодо майбутнього турніру висловив головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті. Він заявив, що "вершкові" не братимуть участі у клубному чемпіонаті світу та назвав головну причину такого рішення.

ФІФА може забути. Футболісти та клуби не поїдуть на цей турнір. Один матч Реала коштує 20 мільйонів євро, а вони хочуть дати нам ці гроші за весь турнір. Де плюси? Мадридський Реал, як й інші клуби, відмовиться від запрошення,

– заявив Анчелотті.

Раніше повідомлялося, що відмовитися від участі в турнірі через надмірну кількість матчів у сезоні можуть також клуби АПЛ – Манчестер Сіті та Челсі.

Довідка. Наступний клубний чемпіонат світу вперше пройде в оновленому форматі. Турнір має відбутися у США з 15 червня по 13 липня 2025 року. Європу на ньому мали представляти: Манчестер Сіті, Челсі, Реал, Атлетіко, Баварія, Боруссія Дортмунд, Інтер, Ювентус, ПСЖ, Бенфіка, Порту та РБ Зальцбург.

Зазначимо, що Реал є рекордсменом за перемогами на клубному чемпіонаті світу. "Вершкові" 5 разів тріумфували на турнірі й востаннє це сталося у 2022 році, коли мадридці у фіналі здолали Аль-Хіляль (5:3).