Окончательно бельгиец восстановился только в мае и провел всего за Реал 5 поединков. В них голкипер не пропустил ни одного мяча, в частности, и в финале Лиги чемпионов.

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Итоги сезона от Куртуа

После завершения такого сложного для себя сезона Тибо Куртуа подвел ему итоги. Он поблагодарил всех причастных к Реалу за поддержку.

"Это был очень долгий и тяжелый год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моих товарищей по команде, медицинского персонала, тренеров и болельщиков. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью сухими матчами, это было очень хорошо", – сказал бельгиец.

Отдельно Тибо Куртуа высказался об Андрее Лунине. Он отметил уровень украинского вратаря и его вклад в успешную кампанию "сливочных":

Однако, когда я не играл, то был спокойным. Я думаю, что Андрей Лунин провел великолепный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним все в порядке.

Отметим, что в кампании-2023/2024 мадридский Реал выиграл 3 трофея – Лигу чемпионов Суперкубок и чемпионат Испании.

Важно. В каждом из этих турниров подавляющее большинство матчей отыграл украинский вратарь. Всего на счету Андрея Лунина 31 поединок, в которых он 12 раз оставлял свои ворота "сухими" и пропустил 32 мяча.

Напомним, что его действующий контракт со "сливочными" заканчивается уже 30 июня 2025 года и уже в нынешнее межсезонье украинский голкипер может сменить клубную прописку. Главным претендентом считается Манчестер Юнайтед.