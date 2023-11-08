Финал "мыльной оперы": Реал не будет подписывать Мбаппе даже бесплатно

Долгое время французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе являлся главной трансферной целью мадридского Реала. "Сливочные" наконец-то решили поставить точку в этой истории.

Мадридский Реал отказался от идеи заполучить звездного форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. "Королевский" клуб не будет подписывать 24-летнего игрока даже в том случае, если он станет свободным агентом.

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Мбаппе не нужен Реалу даже как свободный агент

Руководство Реала решило поставить точку в "мыльной опере Мбаппе". Принять такое решение "сливочным" пришлось по нескольким причинам.

Преградами стали зарплата в 20 миллионов евро в год, возраст Мбаппе, а также приезд 17-летнего форварда Эндрика следующим летом, о трансфере которого мадридский клуб договорился раньше.

В этом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Килиана в 180 миллионов евро.

. Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается 30 июня 2024 года. Если французский гранд не сможет пролонгировать соглашение, Килиан станет свободным агентом и достанется следующему клубу де-факто бесплатно.