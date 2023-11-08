Мадридский Реал отказался от идеи заполучить звездного форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе. "Королевский" клуб не будет подписывать 24-летнего игрока даже в том случае, если он станет свободным агентом.
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Мбаппе не нужен Реалу даже как свободный агент
Руководство Реала решило поставить точку в "мыльной опере Мбаппе". Принять такое решение "сливочным" пришлось по нескольким причинам.
Преградами стали зарплата в 20 миллионов евро в год, возраст Мбаппе, а также приезд 17-летнего форварда Эндрика следующим летом, о трансфере которого мадридский клуб договорился раньше.
В этом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Килиана в 180 миллионов евро.