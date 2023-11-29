Наполи удалось открыть счёт уже на 9-й минуте встречи. Автором результативного удара стал Джованни Симеоне. А ассистировал ему Джованни Ди Лоренцо.

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Произошло это во время затяжной атаки Наполи. Кварацхелия подметил забегание по правому флангу на дальнюю штангу Ди Лоренцо. Он сделал на него навес. А уже оттуда защитник в прикосновение совершил сброс вдоль линии ворот. Симеоне среагировал на это и выбежал между защитников Алабы и Рюдигера, в касание пробив по воротам.

Лунин среагировал на этот удар, но несколько поздно. Он отразил мяч, который уже пересек линию ворот. Арбитр засчитал гол в ворота Реала.

Видео гола в ворота Реала