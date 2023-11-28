Лунин готов снова удивлять в Лиге чемпионов: сможет ли кипер Реала не пропустить от Наполи

Мадридская команда уже обеспечила себе проход дальше и может помешать сделать это чемпионам Серии А. Очередной матч за мадридцев должен провести украинский кипер.

На этой неделе в Лиге чемпионов проходят матчи 5-го тура групповой стадии. Центральная встреча среды, 29 ноября, пройдет в Мадриде, где местный Реал будет принимать Наполи, пишет 24 канал.

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Реал уже в плей-офф

Команда Карло Анчелотти уверенно идет по дистанции ЛЧ и, несмотря на некоторые проблемы, уже выиграла все свои четыре матча. Благодаря этому "бланкос" уже обеспечили себе место в плей-офф турнира.

Для гарантии первого места мадридцам достаточно не проиграть Наполи. Сами же итальянцы еще не обеспечили себе участие в 1/8 финала. Итальянская команда имеет 7 очков, что на четыре больше чем у ближайшего преследователя Браги.

Для достижения результата неаполитанцам необходимо набрать хотя бы два балла в двух последних матчах. В игре с Реалом подопечным уже Вальтера Маццарри не сможет помочь только Мариу Руи, другие футболисты основы в строю.

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Ждем Лунина в старте

Мадридцы же имеют гораздо больше кадровых проблем. Еще в начале сезона надолго вылетел Тибо Куртуа, а его заменитель Кепа Аррисабалага также травмировался в начале ноября. Поэтому место в воротах должен занять Андрей Лунин.

В прошлом матче против Браги украинец показал феерическую игру, Андрей отстоял "на ноль", совершил четыре сейва и отразил пенальти. Также Реалу в этой игре не помогут Милитао, Модрич, Камавинга, Чуамень и Винисиус.

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Букмекеры считают "бланкос" фаворитом в отчетной игре с Наполи. Коэффициент успеха Реала составляет 1.91, тогда как на итальянцев – 4,10. Ничья же оценивается в 3,85.

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При этом эксперты ожидают результативного матча. На тотал больше 2,5 можно поставить за 1.69, тогда как на ТМ - за 2,23. А вот вероятность клиншита от Лунина равна 3,05.

Главные фавориты на забитый гол: