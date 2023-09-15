Кепа перешел в Реал после того, как первый номер команды Тибо Куртуа порвал "кресты". Это был шанс для Андрея Лунина проявить себя, но, похоже, Карло Анчелотти верит в украинского только на словах во время интервью.

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Плохие новости для Лунина

Почти сразу Кэп занял место в воротах мадридского гранда. Хотя переехал в Мадрид только в середине августа 2023 после того, как в Лондоне сидел на "банке". Реал арендовал голкиперу у Челси до конца сезона-2023/2024. К этому времени должен восстановиться Куртуа.

Теперь появилась информация, что "сливочные" вообще настроены выкупить контракт испанского вратаря, принадлежащий Челси до конца июня 2025 года.

Это лишь дает еще раз осознать, что в Реале не рассчитывают на Лунина.

Как-то очень быстро в испанском гранде поняли, что Кепа им нужен статус полноценного футболиста. Ведь испанец провел за "сливочных" два матча, в которых пропустил гол, а другой поединок сыграл на "ноль". А его игра в воротах клуба никак не удивляет позитивном русле.

Интересно, что у Лунина идентичная статистика в этом сезоне, как у новичка из лондонского клуба.

Напомним, что перед сезоном тема приобретения нового голкипера в Реале привела к конфликту. Вроде бы Анчелотти, который не видит Андрея в команде, хотел оформить трансфер нового вратаря, но на этот переход бан поставил президент клуба Флорентино Перес. Владелец мадридцы заверил, что никаких приобретений голкиперов не будет, а Лунин доработает контракт с Реалом до его логического окончания. Такая позиция не понравилась главному тренеру команды.

Могут возникнуть проблемы

Однако переговоры между Реалом и Челси могут не дойти до успешного финала. "Аристократы" хотят солидно заработать на трансфере своего голкипера, получив за Кепу не менее 25 миллионов евро. Мадридский клуб готов отдать за испанца не более 18 миллионов.

Эти финансовые разногласия могут пойти на пользу Лунину, у которого в конце этого сезона-2023/2024 заканчивается контракт с Реалом.