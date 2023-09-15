Кепа перейшов у Реал після того, як перший номер команди Тібо Куртуа порвав "хрести". Це був шанс для Андрія Луніна проявити себе, але, схоже, Карло Анчелотті вірить в українця лише на словах під час інтерв'ю.

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Погані новини для Луніна

Майже одразу Кепа зайняв місце у воротах мадридського гранда. Хоча переїхав у Мадрид лише у середині серпня 2023-го після того, як у Лондоні сидів на "банці". Реал орендував голкіперу у Челсі до кінця сезону-2023/2024. Якраз до цього часу повинен відновитись Куртуа.

Тепер з'явилась інформація, що "вершкові" взагалі налаштовані викупити контракт іспанського воротаря, який належить Челсі до кінця червня 2025-го.

Це лише дає вкотре усвідомити, що у Реалі не розраховують на Луніна.

Якось дуже швидко в іспанському гранді зрозуміли, що Кепа їм потрібен у статусі повноцінного футболіста. Адже іспанець провів за "вершкових" два матчі, у яких пропустив гол, а інший поєдинок зіграв на "нуль". А його гра у воротах клубу аж ніяк не дивує у позитивному руслі.

Цікаво, що у Луніна ідентична статистика у цьому сезоні, як у новачка із лондонського клубу.

Нагадаємо, що перед сезоном тема придбання нового голкіпера у Реалі привела до конфлікту. Начебто Анчелотті, який не бачить Андрія у команді, хотів оформити трансфер нового воротаря, але на цей перехід бан поставив президент клубу Флорентіно Перес. Власник мадридці запевнив, що жодних придбань голкіперів не буде, а Лунін допрацює свій контракт із Реалом до його логічного закінчення. Така позиція не сподобалась головному тренеру команди.

Можуть виникнути проблеми

Однак перемовини між Реалом та Челсі можуть не дійти до успішного фіналу. "Аристократи" хочуть солідно заробити на трансфері свого голкіпера, отримавши за Кепу не менше 25 мільйонів євро. Натомість мадридський клуб готовий віддати за іспанця не більше 18 мільйонів.

Ці фінансові розбіжності можуть піти на користь Луніну, у якого вкінці цього сезону-2023/2024 спливає контракт із Реалом.