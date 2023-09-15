14 сентября Андрей Фирман, играющий на позиции правого вингера, продлил соглашение туринским Ювентусом, пополнившим структуру "старой синьоры" в августе 2019-го. Украинец перешел из итальянской Чезены. Футболисту всего 18 лет, а он уже заставляет европейского гранда хранить его в структуре команды.

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Видят перспективу

Новый контракт футболиста с клубом Серии А рассчитан до 2025 года.



Андрей Фирман продлил контракт с Ювентусом / Фото с инстаграмма футболиста

Отметим, что в прошлом сезоне-2022/2023 украинец выступал в аренде в другом итальянском клубе СПАЛе, за юношескую команду U-19 которого отыграл 25 поединков, запомнившихся голом и 2 ассистами. Еще заработал 4 желтых карточки.

30 июня 2023 его арендное соглашение со СПАЛом закончилось, поэтому Фирман вернулся в расположение Ювентуса U-19.

В новом сезоне уроженец Львова дважды попадал в заявку юношеской команды Ювентуса, но на поле так и не выходил. В обоих матчах туринцы одержали победу – 3:1 над Кальяри и 0:3 над Лечче.

К слову. За его спиной уже есть 25 поединков в футболке Ювентуса U-17 (6 гола и 1 ассист). Также провел 3 матча за сборную Украины U-17.