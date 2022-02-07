Реал может сменить главного тренера из-за Лунина
7 февраля 2022 , 15:12Читати новину українською
Источник:El Nacional
Главный тренер Реала Карло Анчелотти может покинуть клуб уже в ближайшее время. Его может заменить Йоахим Лев – тренер немецкой сборной.
Главная претензия к Анчелотти – отсутствие ротации в составе. Руководство хочет, чтобы итальянец давал больше игровой практики другим футболистам.
Смотрите также Бавария потеряла Нойера на длительное время: ему сделали операцию
Прежде всего это касается нашего Андрея Лунина. Украинец плотно сидит за спиной у Тибо Куртуа и выходит на поле лишь в экстренном случае. В текущем сезоне Лунин лишь дважды появился на поле в матчах Кубка Испании. Хотя Лунин получил невысокую оценку за победу в Кубке Испании.
Отставка нелогична
- Правда, Реал уверенно лидирует в чемпионате Испании, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с ПСЖ. Вряд ли руководство Реала решится на увольнение Анчелотти, если клуб продолжит показывать высокие результаты.
- 62-летний Лев с 2006-го по 2021 год тренировал сборную Германии, выиграв с ней в 2014 году чемпионат мира.
- В нынешнем сезоне чемпионата Испании Реал набрал 53 очка в 23 матчах и занимает в турнирной таблице первое место, опережая второй Севилью, что идет вторым, на шесть очков.