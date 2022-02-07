Нойеру сделали операцию на колене

Страж ворот Баварии провел весь матч против Лейпцига и сделал 5 спасений ворот. Это помогло мюнхенцам одержать победу и снова оторваться от Боруссии Дортмунд на 9 очков. Бавария лидирует в Бундеслиге.

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В воскресенье, 6-го февраля, в Баварии сообщили, что 35-летний Нойер успешно перенес операцию на правом коленном суставе.

Сообщается, что в ближайшие недели Баварии придется обойтись без своего капитана.

Все мы в клубе и в команде желаем Мануэлю скорейшего выздоровления, и мы уверены, что он скоро вернется к нам на полную форму,

– сказал член правления по спорту Хасан Салихамиджич.

К болельщикам обратился и сам Нойер. Он заявил, что скоро начнет реабилитацию.

"Привет, друзья, сегодня мне днем сделали небольшую операцию на колене. Все прошло хорошо, скоро я смогу приступить к реабилитационным тренировкам. Держите пальцы скрещенными, чтобы я вернулся на поле через пару недель", – написал Нойер в фейсбуке.



Мануэль Нойер / Фото из фейсбука вратаря

Важно. Мануэль Нойер не впервые травмирует колено. В апреле 2017 года вратарь получил тяжелое повреждение в матче против Реала в Лиге чемпионов. Голкипер форсировал возвращение и из-за травмы почти полностью пропустил сезон-2017/2018.