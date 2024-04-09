Горячая битва в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча Реал – Манчестер Сити

9 апреля Реал и Манчестер Сити сыграют первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Мадриде.

Во вторник, 9 апреля, в Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Центральная игра этой недели пройдет в Мадриде, где местный Реал примет Манчестер Сити, пишет 24 канал.

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Бой фаворитов

Мадридская команда проводит удачный сезон, в течение которого потерпела лишь два поражения. Что интересно, оба раза Реал уступал соседям по городу Атлетико – в чемпионате и Кубке.

Важную роль в успехах Реала играет Андрей Лунин. Украинец воспользовался травмой Тибо Куртуа и выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. На счету нашего вратаря 11 клиншитов в 24-х встречах.

Манчестер Сити так же уверенно идет по сетке Лиги чемпионов, выиграв каждый из еврокубковых матчей. В чемпионате же команда Гвардиолы не проигрывает уже четыре месяца, но пока что занимает третью строчку. Расстояние от Арсенала и Ливерпуля составляет всего одно очко.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Реал – Манчестер Сити на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Манчестер Сити. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.