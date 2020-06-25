"Реал" 24 июня принимал "Мальорку" в матче 31 тура Ла Лиги. Мадридцы без лишних проблем разобрались с соперником и победили.

Реал – Мальорка 2:0

Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56

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В прошлом туре "Реал" сыграл на выезде с "Реалом Сосьедадом". Благодаря голам Рамоса и Бензема получили сложную минимальную победу – 1:2.

"Мальорка" дома принимала "Леганес". Равная игра была на протяжении всего поединка, счет встречи тому подтверждение – 1:1.

На классе

Бензема мог открывать счет в матче. Француз получил мяч в штрафной, пробил в угол ворот. Но удар был недостаточно силен, голкипер успел достать мяч.

Бейл нанес удар с угла штрафной. Мяч летел в угол ворот, но Рейна в блестящем прыжке отразил мощный удар и перевел мяч на угловой.

Баба пробил с линии штрафной, но Куртуа сделал невероятный сейв и спас "сливочных".

Винисиус Жуниор упустил хороший шанс вывести "Реал" вперед, но пробил в спину оппоненту. Бразилец все же смог отличиться в матче. На 19-й минуте Винисиус пробил из-за пределов штрафной прямо под перекладину и переиграл голкипера, "сливочные" впереди – 1:0.

Все тот же активный Винисиус получил мяч в штрафной и нанес удар – переиграл голкипера, но не ворота, мяч предательски отскочил от перекладины.

Полное доминирование

На 56-й минуте "Реал" увеличил счет матча. Рамос великолепно исполнил штрафной удар – голкипер не смог спасти свои владения. Счет – 2:0.

Будимир нанес неплохой удар головой, но Куртуа был готов и забрал мяч в руки.

Классный рывок Кубо закончился ударом, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Асенсио нанес удар головой, но слишком неточно.

Диас пробовал пробить из пределов штрафной, но его удар был слишком слабым, чтобы удивить голкипера – Рейна спокойно отвел остроту от собственных ворот.

Итоговый счет поединка – 2:0.

Обзор матча Реал – Мальорка

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