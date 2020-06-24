Чемпионат Испании уже набрал обороты и в течение недели продемонстрирует нам несколько интересных матчей. В частности, интрига за чемпионский титул будет подогрета матчем, в котором "Реал" примет аутсайдера "Мальорку", "Сливочным" необходимо победить, чтобы вернуться на первое место в турнирной таблице.

Если до вынужденной паузы команда Зидана очень часто теряла очки, то в трех последних поединках после возобновления сезона в Примере – побеждала. Мадридцы берут инициативу в свои руки и, как правило, открывают счет в матче. Поединки с участием "Реала" достаточно результативны: 3 – 4 мяча минимум.

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"Мальорку" можно смело назвать худшей командой чемпионата после его возобновления. После трех сыгранных туров они набрали лишь одно очко. А по показателю пропущенных мячей "Мальорка" вообще является худшей в чемпионате: 50 голов за 30 туров, больше полутора мяча за игру.

Статистика встреч

"Реал" имеет очевидное преимущество над аутсайдером первенства. Прогноз аналитиков Parimatch это также подтверждает. Мадридская команда очень часто побеждает "Мальорку" и нередко – с преимуществом в 2 – 3 мяча. Именно так было в последнем домашнем матче, когда "Реал" не почувствовал сопротивления со стороны соперника – 5:2. Вот только именно подопечные Висенте Морено в последний раз побеждали в очном противостоянии с "Реалом" – минимальная победа 1:0.

Прогноз

"Подопечные Зидана – безусловные претенденты на завоевание победы во встрече с "Мальоркой". Считаю, что-то действительно должно пойти не по сценарию, чтобы мадридцы упустили победу", – убежден тренер сборной Украины и эксперт Александр Шовковский.

Стоит рассмотреть такие варианты для ставки на матч "Реал" – "Мальорка"