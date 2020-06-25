"Реал" 24 червня приймав "Мальорку" у матчі 31 туру Ла Ліги. Мадридці без зайвих проблем розібрались із суперником та перемогли.

Реал – Мальорка 2:0

Голи: Вінісіус, 19, Рамос, 56

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У минулому турі "Реал" зіграв на виїзді з "Реалом Сосьєдадом". Завдяки голам Рамоса та Бензема здобули складну мінімальну перемогу – 1:2.

"Мальорка" вдома приймала "Леганес". Рівна гра була протягом усього поєдинку, рахунок зустрічі тому підтвердження – 1:1.

На класі

Бензема міг відкривати рахунок у матчі. Француз отримав м'яч у штрафному майданчику, пробив у кут воріт. Але недостатньо сильний був удар, голкіпер встиг дістати м'яч.

Бейл завдав удару з кута штрафного майданчика. М'яч летів у кут воріт, але Рейна у чудовому стрибку відбив потужний удар та перевів м'яч на кутовий.

Баба пробив із лінії штрафного, але Куртуа зробив неймовірний сейв та врятував "вершкових".

Вінісіус Жуніор опустив хороший шанс вивести "Реал" вперед, але пробив у спину опоненту. Бразилець все ж таки зміг відзначитись у матчі. На 19-й хвилині Вінісіус пробив з-за меж штрафного прямо під перекладину та переграв голкіпера, "вершкові" попереду – 1:0.

Все той же активний Вінісіус отримав м'яч в штрафному та завдав удар – переграв голкіпера, але не ворота, м'яч по зрадницьки відскочив від перекладини.

Повне домінування

На 56-й хвилині "Реал" збільшив рахунок матчу. Рамос чудово виконав штрафний удар – голкіпер не зміг врятувати свої володіння. Рахунок – 2:0.

Будімір завдав непоганий удар головою, але Куртуа був готовий та забрав м'яч до рук.

Класний ривок Кубо закінчився ударом, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Асенсіо завдав удар головою, але занадто неточно.

Діас пробував пробити з меж штрафного, але його удар був занадто слабким, щоб здивувати голкіпера – Рейна спокійно відвід гостроту від власних воріт.

Підсумковий рахунок поєдинку – 2:0.

Огляд матчу Реал – Мальорка

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