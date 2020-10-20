В среду, 21 октября, "Реал" на своем поле сыграет с "Шахтером" в матче Лиги чемпионов. В Украине этот поединок можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине владеет группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 2" и будет прямая трансляция матча "Реал" – "Шахтер".

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Начало трансляции матча "Реал" – "Шахтер" в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

Где смотреть матч "Реал" – "Шахтер" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Реал" – "Шахтер" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен за месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен за месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен за месяц.

Матч онлайн могут посмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.