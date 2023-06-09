Не одним "Ураганом": Реал нашел еще одного форварда взамен владельцу "Золотого мяча"
Источник:Foot Mercato
Мадридский коллектив находится в поисках нового нападающего. Столичный клуб хочет перетащить в свой клуб звездного футболиста.
Реал нацелился на трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеза. "Королевский" клуб не хочет ограничиваться только одним вариантом.
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План B мадридцев
"Сливочных" официально покинул действующий обладатель "Золотого мяча", который был лидером мадридского клуба, Карим Бензема. Более того, французский форвард уже успел найти себе новый коллектив. Таким образом, Реал устремился в поиски форварда, который не просто станет заменой и дешевой копией Бензема, а займет лидерские позиции в клубе. Мадридский коллектив уже нацелился на трансфер Гарри Кейна из Тоттенхэма, который может стать идеальным вариантом для "сливочных", однако Реал решил не концентрироваться на одном игроке.
"Королевский" клуб осознает, что переговоры с президентом Тоттенхэма по поводу "Урагана" могут быть проблемными, поэтому мадридцы подготовили запасной вариант. Таким образом Реал и избрал себе еще одну цель в лице Лаутаро Мартинеза из Интера. Аргентинский нападающий был в поле зрения "сливочных" в прошлом, но привлечь игрока в команду не удалось.
Форвард Интера и сборной Аргентины
- В текущем сезоне Мартинез сыграл в 56 матчах, в которых он забил 28 голов и отдал 11 ассистов.
- Лаутаро может выиграть со своим коллективом Лигу чемпионов, что может позволить аргентинскому форварду покинуть миланский клуб на мажорной ноте. Более того, Мартинез еще и в текущем сезоне стал обладателем Кубка мира-2022, что добавит несколько нулей на ценнике нападающего, знающего вкус победы.
- Transfermarkt оценивает аргентинца в 80 миллионов евро. За трансфер Лаутаро командам приходилось платить только однажды – Интер отдал Расингу из Аргентины 25 миллионов евро за Мартинез.