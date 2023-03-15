Реал – Ливерпуль: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Реал и Ливерпуль последними определят участника четвертьфинала Лиги чемпионов. Их матч 1/8 финала состоится 15 марта. Игра начнется в 22:00, а сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Противостояние Реала и Ливерпуля вполне может претендовать на одно из принципиальных на европейской арене. Эти команды трижды играли в финалах Лиги чемпионов (два последних раза победу праздновали именно "сливочные" – в 2018 и 2022 годах). И в этом сезоне они встретились уже в 1/8 финала.

Первый матч на "Энфилд роуд" стал настоящим шоком для хозяев. На 14-й минуте они были впереди 2:0, но на перерыв ушли при счете 2:2. А во втором тайме трижды пропустили и проиграли 2:5. И теперь перед ними достаточно сложная задача. Но не такая, которую нельзя осуществить.

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Матч Реал – Ливерпуль состоится в среду, 15 марта. Игра начнется в 22:00. В Украине показ матча будет доступен на двух площадках – Volia TV и платформе Megogo.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Она будет доступна в этой новости.