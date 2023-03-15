Протистояння Реала та Ліверпуля цілком може претендувати на одне з принципових на європейській арені. Ці команди тричі грали у фіналах Ліги чемпіонів (два останні рази перемогу святкували саме "вершкові" – у 2018 та 2022 роках). І в цьому сезоні вони зустрілися вже в 1/8 фіналу.

Перший матч на "Енфілд роуд" став справжнім шоком для господарів. На 14-й хвилині вони були попереду 2:0, але на перерву пішли за рахунку 2:2. А в другому таймі тричі пропустили та програли 2:5. І тепер перед ними доволі складне завдання. Але не таке, яке не можна здійснити.

Варте уваги Ліверпулю варто сподіватися на більше, чим "стамбульське диво": чи зможуть вони пройти Реал в ЛЧ

Матч Реал – Ліверпуль відбудеться в середу, 15 березня. Гра розпочнеться о 22:00. В Україні показ матчу буде доступний на двох майданчиках – на Volia TV та платформі Megogo.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Ліверпуль. Вона буде доступна в цій новині.