Ливерпуль – Реал: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов В сезоне-2020/2021 права на показ матчей Лиги чемпионов в Украине имеют холдинг "Медиа группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo. К теме Месть за финал: прогноз на матч Реал – Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов По телевидению матч Ливерпуль – Реал покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00. Смотреть онлайн матч Ливерпуль – Реал можно на платформе Oll.tv это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 1". Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv.требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц. Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный. Также матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц. Пути Реала и Ливерпуля пересекались в Лиге чемпионов 6 раз. Дважды команды встречались в финалах. В 1981 году победу одержал Ливерпуль. В 2018 году Реал взял реванш. Также команды встречались на групповом этапе в 2014 году. Реал выиграл оба матча. Зато Ливерпуль выбил мадридцев в 1/8 финала сезона 2008/2009.