В среду, 23 декабря, Реал на своем поле принимал Гранаду в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги. Мадридцы без лишних проблем одолели соперника.

Реал – Гранада 2:0

Голы: Каземиро, 57, Бензема, 90+3

Уверенная победа фаворита

Главный наставник Реала Зинедин Зидан вновь оставил украинца Андрея Лунина в запасе и доверил место в рамке ворот Куртуа. В начале встречи ошибка Варана чуть не привела к взятию ворот. Но удар Пуэртаса был совсем не точным, пишет 24 канал.

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Ответ от Бензема. Француз расстреливал ворота соперников – мяч пролетел у стойки. Начало встречи выдалось крайне быстрым. На 38-й минуте Родриго получил травму и был вынужден покинуть поле. Команды так и не сумели забить хотя бы один гол в первой 45-минутке и ушли при нулевом счете на отдых.

После перерыва игра Реала выглядела оживленнее. Асенсио мог стать автором шедевра во встрече. Но мяч после удара пяткой от испанца попал в стойку. Еще одна острая атака была у ворот гостей. Голкипер дважды помешал голу, а третий удар подряд от подопечных Зидана пролетел значительно выше ворот.

На 57-й минуте "сливочным" удалось воплотить свое преимущество на табло. Каземиро, в стиле Роналду выпрыгнул выше всех в штрафной Гранады и легко прошил сетку ворот после идеальной передачи от Асенсио – 1:0.

Бензема не мог уйти с поля без забитого гола. Француз в добавленное арбитром к матчу время взял на себя инициативу, протащил мяч до линии штрафной и бильярдным ударом увеличил счет – 2:0.

Победа позволила Реалу приблизиться к лидеру Атлетико. Правда, в активе соперника еще два несыгранных матча. "Королевский клуб" за 15 туров получил 32 очка.

Гранада – 7-я. Ее отделяют лишь три пункта от зоны Лиги Европы.

Реал – Гранада: видеообзор