У середу, 23 грудня, Реал на власному полі приймав Гранаду у рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги. Мадридці без зайвих проблем здолали суперника.

Реал – Гранада 2:0

Голи: Каземіро, 57, Бензема, 90+3

Впевнена перемога фаворита

Головний наставник Реал Зінедін Зідан знову залишив українця Андрія Луніна у запасі та довірив місце у рамці воріт Куртуа. На початку зустрічі помилка Варана мало не призвела до взяття воріт. Але удар Пуертаса був зовсім не точним, пише 24 канал.

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Відповідь від Бензема. Француз розстрілював ворота суперників – м'яч пролетів біля стійки. Початок зустрічі видався вкрай швидким. На 38-й хвилині Родріго отримав травму та був змушений покинути поле. Команди так і не зуміли забити бодай один гол у першій 45-хвилинці та пішли за нульового рахунку на відпочинок.

По перерві грала Реала виглядала жвавішою. Асенсіо міг стати автором шедевру у зустрічі. Але м'яч після удару п'яткою від іспанця влучив у стійку. Ще одна гострота атака була біля воріт гостей. Голкіпер двічі став на заваді голу, а третій удар поспіль від підопічних Зідана пролетів значно вище воріт.

На 57-й хвилині "вершковим" вдалось втілити свою перевагу на табло. Каземіро, у стилі Роналду, вистрибнув вище за всіх у штрафному майданчику Гранади та легко прошив сітку воріт після ідеальної передачі від Асенсіо – 1:0.

Бензема не міг піти з поля без забитого гола. Француз у доданий арбітром до матчу час взяв на себе ініціативу, протягнув м'яч до лінії штрафного майданчика та більярдним ударом збільшив рахунок – 2:0.

Перемога дозволила Реалу наблизитись до лідера Атлетіко. Щоправда, у активі суперника ще два незіграних матчі. "Королівський клуб" за 15 турів здобув 32 очки.

Гранада – 7-ма. Її відділяються лише три пункти від зони Ліги Європи.

Реал – Гранада відеоогляд