Мадридский "Реал" и миланский "Интер" встретятся 3-го ноября в рамках 3-го тура Лиги чемпионов. Поединок в Украине можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Реал – Интер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Правами на трансляцию матчей Лиги чемпионов в Украине обладает группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 2" и будет прямая трансляция матча "Реал" – "Интер".

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Начало трансляции матча "Реал" – "Интер" в 21:45. Сам матч начнется в 22:00.

Где смотреть матч "Реал" – "Интер" онлайн

Смотреть легально онлайн матч "Реал" – "Интер" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдутся в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут просмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля".

У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.

В сезоне 2020/2021 матчи Лиги чемпионов будут доступны на платформе Megogo. Чтобы просмотреть матч "Реал" – "Интер" нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.