Бразильский футболист "Шахтера" Додо привлек внимание действующего чемпиона Испании мадридского "Реала".

"Бланкос" рассматривают возможность покупки Додо у "горняков" летом 2021 года, для чего в ближайшее время готовы начать предварительные контакты с украинским клубом. Об этом сообщает Don Balon.

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Кандидатура Додо была одобрена главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который был удивлен игрой бразильца в недавнем матче "горняков" против его команды. Кроме того, подписание Додо вписывается в стратегию покупки молодых талантливых бразильцев, которую в последние годы ведет президент "бланкос" Флорентино Перес.

В "Реале" считают, что покупка Додо обойдется им ориентировочно в 18 миллионов евро.

Что известно о Додо