"Реал" хочет летом 2021 года купить бразильца у "Шахтера"
Бразильский футболист "Шахтера" Додо привлек внимание действующего чемпиона Испании мадридского "Реала".
"Бланкос" рассматривают возможность покупки Додо у "горняков" летом 2021 года, для чего в ближайшее время готовы начать предварительные контакты с украинским клубом. Об этом сообщает Don Balon.
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Кандидатура Додо была одобрена главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который был удивлен игрой бразильца в недавнем матче "горняков" против его команды. Кроме того, подписание Додо вписывается в стратегию покупки молодых талантливых бразильцев, которую в последние годы ведет президент "бланкос" Флорентино Перес.
В "Реале" считают, что покупка Додо обойдется им ориентировочно в 18 миллионов евро.
Что известно о Додо
- Воспитанник бразильского "Коритиба", где в 2016 году в матче против "Крузейро" провел дебютный поединок.
- В 2017 году перешел в "Шахтер". Но футболисту не удалось закрепиться в основе, поэтому перешел на правах аренды в "Гимарайнш".
- Однако, после года в аренде вернулся в Украину и стал стабильным игроком основного состава. Выступал за юношескую и молодежную сборные Бразилии.
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