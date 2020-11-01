Бразильський футболіст "Шахтаря" Додо привернув увагу чинного чемпіона Іспанії мадридського "Реала".

"Бланкос" розглядають можливість покупки Додо у "гірників" влітку 2021 роки, для чого найближчим часом готові розпочати попередні контакти з українським клубом. Про це повідомляє Don Balon.

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Кандидатура Додо була схвалена головним тренером "Реала" Зінедіном Зіданом, який був здивований грою бразильця в недавньому матчі "гірників" проти його команди. Крім того, підписання Додо вписується в стратегію покупки молодих талановитих бразильців, яку в останні роки веде президент "бланкос" Флорентіно Перес.

У "Реалі" вважають, що покупка Додо обійдеться їм орієнтовно у 18 мільйонів євро.

Що відомо про Додо