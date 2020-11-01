"Реал" хоче влітку 2021 року купити бразильця у "Шахтаря"
Бразильський футболіст "Шахтаря" Додо привернув увагу чинного чемпіона Іспанії мадридського "Реала".
"Бланкос" розглядають можливість покупки Додо у "гірників" влітку 2021 роки, для чого найближчим часом готові розпочати попередні контакти з українським клубом. Про це повідомляє Don Balon.
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Кандидатура Додо була схвалена головним тренером "Реала" Зінедіном Зіданом, який був здивований грою бразильця в недавньому матчі "гірників" проти його команди. Крім того, підписання Додо вписується в стратегію покупки молодих талановитих бразильців, яку в останні роки веде президент "бланкос" Флорентіно Перес.
У "Реалі" вважають, що покупка Додо обійдеться їм орієнтовно у 18 мільйонів євро.
Що відомо про Додо
- Вихованець бразильського "Корітіба", де у 2016 році у матчі проти "Крузейро" провів дебютний поєдинок.
- У 2017 році перейшов у "Шахтар". Але футболісту не вдалось закріпитись в основі, тому перейшов на правах оренди до "Гімарайнша".
- Проте, після року в оренді повернувся в Україну та став стабільним гравцем основного складу. Виступав за юнацьку та молодіжну збірні Бразилії.
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