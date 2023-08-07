Пахнет шантажом: Реал готов сделать предложение по Мбаппе, если тот публично откажет ПСЖ

Килиан Мбаппе попал в сложную ситуацию. Французскому нападающему предстоит сделать сложный выбор.

Мадридский Реал готов сделать предложение по Килиану Мбаппе при одном интересном условии. Звездный форвард должен публично объявить, что хочет покинуть свой клуб.

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Становится все горячее

"Королевский" клуб готов пойти на шантаж, чтобы получить в свое распоряжение Килиана Мбаппе. Реал жаждет, чтобы французский форвард "публично" и во весь голос заявил, что он желает покинуть ПСЖ. Только в этом случае президент "сливочных" Флорентино Перес будет готов сделать первое предложение по Мбаппе. Мадридцы готовы сделать это, чтобы Килиан продемонстрировал свою четкую позицию и подчеркнул жажду присоединиться к Реалу.

Если звездный нападающий согласится на такой "шантажный шаг", то "королевский" клуб сделает предложение к нему ПСЖ сначала в размере 180 миллионов евро. Потенциально "сливочные" будут готовы увеличить ее до 200 миллионов, однако все же зависит от Мбаппе. В то же время Килиан может многое потерять. Дело в том, если французский форвард публично объявит о желании покинуть парижан, то он не получит 40 миллионов бонуса за лояльность от ПСЖ, который должен быть выплачен 31 августа.

Трансферная сага Мбаппе

Один из главных претендентов на французского форварда был саудовский Аль-Хилаль, после провала с трансфером Лионеля Месси, решил усилиться другой звездой.

Аль-Хилаль предлагал ПСЖ 300 миллионов за нападающего, а Мбаппе заработную плату в 700 миллионов евро в год и контракт всего на сезон, после чего Килиан мог бесплатно покинуть коллектив, однако француз отказал саудитам.

Еще одним претендентом на звездного нападающего является английский Ливерпуль, который даже предложил ПСЖ арендовать Мбаппе, который после этого стал бы свободным агентом и смело мог бы перейти в Реал.

Килиан Мбаппе не отправился с французским грандом турне по Японии, потому что не желает продлевать с парижанами контракт. Более того, ходят слухи, что ПСЖ выставил звездного нападающего на трансфер, потому что тот тренируется с футболистами столичного клуба, которые находятся в данном статусе.