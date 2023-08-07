Мадридський Реал готовий зробити пропозицію по Кіліану Мбаппе за однієї цікавої умови. Зірковий форвард повинен публічно оголосити, що хоче покинути свій поточний клуб.

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Стає все гарячіше

"Королівський" клуб готовий піти на шантаж, аби отримати у своє розпорядження Кіліана Мбаппе. Реал жадає, щоб французький форвард "привселюдно" та на весь голос заявив, що він бажає покинути ПСЖ. Тільки у цьому випадку президент "вершкових" Флорентіно Перес буде готовий зробити першу пропозицію по Мбаппе. Мадридці готові зробити це для того, аби Кіліан продемонстрував свою чітку позицію та підкреслив жадобу приєднатись до Реалу.

Якщо зірковий нападник погодиться на такий "шантажний крок", то "королівський" клуб зробить пропозицію щодо нього ПСЖ спершу розмірі 180 мільйонів євро. Потенційно "вершкові" будуть готові збільшити її до 200 мільйонів, проте все ж залежить від Мбаппе. Водночас Кіліан може багато втратити. Діло в тому, якщо французький форвард публічно оголосить про бажання покинути парижан, то він не отримає 40 мільйонів бонусу за лояльність від ПСЖ, який має бути виплачений 31-го серпня.

Нагадаємо. Кіліан Мбаппе не відправився з французький грандом турне Японією, тому що не бажає продовжувати з парижанами контракт. Ба більше, ходять чутки, що ПСЖ виставив зіркового нападника на трансфер, бо той тренується з футболістами столичного клубу, які перебувають у даному статусі.

Трансферна сага Мбаппе