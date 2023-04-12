Мадридский Реал идет к защите титула победителя Лиги чемпионов, в прошлом году выигравшего в финале против Ливерпуля. В четвертьфинале подопечные Карло Анчелотти сошлись против кризисного Челси, пишет 24 канал.

Следите с нами Реал – Челси: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В первом тайме матча в Мадриде команды показывали примерно равную игру. Впрочем, удача улыбнулась более маститому Реалу, который открыл счет на 21 минуте. Винисиус открылся под подачу Карвахаля и смог пробить из-под Кулибали.

Аррисабалага смог парировать выстрел, но первым на мяче был Карим Бензема. Француз в нескольких метрах расстрелял пустые ворота Челси, забив свой четвертый гол в этой Лиге чемпионов. При этом отмечался нападающий только в плей-офф.

Видео гола Бензема: