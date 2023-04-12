Мадридський Реал йде до захисту титулу переможця Ліги чемпіонів, який минулого року виграв у фіналі проти Ліверпуля. У чвертьфіналі підопічні Карло Анчелотті зійшлись проти кризового Челсі, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Реал – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У першому таймі матчу в Мадриді команди показували приблизно рівну гру. Втім удача посміхнулась більш маститому Реалу, який відкрив рахунок на 21 хвилині. Вінісіус відкрився під подачу Карвахаля і зміг пробити з-під Кулібалі.

Аррісабалага зміг парирувати постріл, але першим на м'ячі був Карім Бензема. Француз за пари метрів розстріляв порожні ворота Челсі, забивши свій четвертий гол у цій Лізі чемпіонів. При цьому відзначався нападник лише у плей-офф.

Відео голу Бензема: