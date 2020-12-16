Во вторник, 15 декабря, мадридский Реал принимал Атлетик в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги. Хозяева благодаря дублю Карима Бензема одержали уверенную победу.

Реал – Атлетик 3: 1

Голы: Кроос, 45+1, Бензема, 74, 90+2 – Капа, 52

Удаление: Гарсия, 13 (Атлетик)

Уже на старте поединка гости создали себе головную боль. Гарсия за 5 минут получил две желтые карточки, которые автоматически превратились на удаление. Второй желтый свет было для него совсем бессмысленным. Гарсия не понятно для всех грубо сфолил на Крооси на части поля Реала. Судья был неумолим и показал второе предупреждение для игрока Атлетика, пишет 24 канал.

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Удаление Гарсии

Большинством воспользовался Реал. Винисиус Жуниор сыграл корпусом и отдал передачу на Крооса, который в одно касание мощно пробил в угол ворот. Бильярдный удар немца вывел мадридцев вперед в счете – 1:0. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Первый гол во встрече

После перерыва гостям удалось нивелировать преимущество "сливочных". С первого раза Капи не удалось переиграть голкипера – Куртуа был на месте. Но мяч снова отлетел в ноги игрока Атлетика. На этот раз он не ошибся – 1:1.

Равный счет

Сразу в следующей атаке "Королевский клуб" снова забил. Но Карвахаль немного не выдержал линию и попал в офсайд. Его результативный удар был отменен.

Меньше, чем за 20 минут Реал вышел вперед. За дело взялся Бензема. Карвахаль решил, если ему не удалось забить, то тогда отдаст голевую передачу. Защитник сделал передачу верхом прямо на голову французского форварда. Бензема сыграл на опережение на втором этаже и отправил мяч мимо голкипера – 2:1.

Гол Бензема

Одного гола для француза было мало. В добавленное арбитром время Карим оформил дубль. Модрич отдал зрячую передачу на Бензема, а тот без проблем переиграл вратаря – 3:1.

Дубль Бензема